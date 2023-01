Primer tráiler de Evil Dead Rise

Este año el mundo del cine va a recibir diferentes producciones que van a satisfacer a sus fans, el ejemplo más claro es el próximo estreno de la cinta de Super Mario Bros. que esperan los entusiastas de los videojuegos. Por su parte, el cine de terror es otro negocio completamente aparte, y dentro de esta rama se está esperando bastante a Evil Dead Rise.

Desde su anuncio no se había revelado mucha información, nada más allá de las cuestiones de producción y que su fecha de estreno sería en el año 2023. Y para que los seguidores no olviden que la proyección está cerca, Warner Bros. ha decidido liberar el primer avance de la larga duración, mismo en el que se puede ver la acción de personajes.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis de Evil Dead Rise:

Trasladando la acción fuera del bosque a la ciudad, “Evil Dead Rise” cuenta una historia retorcida de dos hermanas separadas, interpretadas por Sutherland y Sullivan, cuya reunión se ve interrumpida por el surgimiento de demonios que poseen carne, arrojándolas a un batalla primordial por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión más pesadillesca de la familia imaginable. La cinta es producida por Rob Tapert (“Ash vs Evil Dead”, “Don’t Breathe”) y el productor ejecutivo es el creador de la serie e ícono del terror Sam Raimi y la leyenda de culto y el mismo “Ash”, Bruce Campbell, junto con John Keville, Macdara Kelleher, Richard Brener, Dave Neustadter, Romel Adam y Victoria Palmieri.

La película se estrena el próximo 21 de abril en cines.

Vía: Warner

Nota del editor: Francamente no soy muy fan de The Evil Dead, pero se ve interesante esta nueva cinta, no estará de más echarle un vistazo en los siguientes meses. Después de todo no habrá tantas producciones en abril.