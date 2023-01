En 1968 llegó a los cines una adaptación cinematográfica de Romeo y Julieta, la cual ganó varios Óscar. La cinta fue protagonizada por Olivia Hussey y Leonard Whiting, quienes tenían 15 y 16 años respectivamente en su momento. Ahora, recientemente se dio a conocer que los dos actores han demandado a Paramount, debido al uso de escenas de desnudos.

La demanda de los actores se presentó ante el Tribunal Superior de Santa Mónica el viernes 30 de diciembre de 2022, y alega que Paramount los explotó sexualmente, distribuyó imágenes de niños adolescentes desnudos sin su conocimiento y fue deshonesto con los actores. Esto fue lo que comentó Tony Marinozzi, gerente comercial de ambos actores:

“Lo que les dijeron y lo que pasó fueron dos cosas diferentes. Confiaban en Franco [Zeffirelli]. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que ellos tenían. Franco era su amigo, y francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No hubo #MeToo”.