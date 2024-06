Primer gameplay del nuevo Pokémon

Si bien muchos esperamos con ansias Pokémon Legends: Z-A, este no es el único juego de la franquicia en desarrollo. Como una exclusiva de Japón, en el verano de este año estará disponible Pokémon Frienda, una experiencia para arcades por parte de Marvelous y Takara Tomy Arts. De esta forma, recientemente se compartió el primer vistazo al gameplay de este título.

Pokémon Frienda es un juego de arcade que permite capturar criaturas de bolsillo y guardarlos en tarjetas NFC, para después participar en combates en donde hasta seis jugadores pueden participar en combates de tres contra tres. El primer gameplay de esta entrega nos muestra algo que los fans no esperan ver, puesto que por primera vez para este tipo de experiencias, vemos al protagonista moverse en un ambiente 3D.

new pokemon protagonist and seeing them moving in 3D is fucking surreal for an arcade release pic.twitter.com/ehuwTQ8EGF

— Lewtwo (@Lewchube) June 11, 2024