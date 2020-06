Primer gameplay de Street Fighter: Duel, un juego de cartas y estrategia

El fin de semana Tencent llevó a cabo su conferencia anual de videojuegos en la que mostraron Street Fighter: Duel, un juego para celulares que combina la acción de pelas con las cartas y la estrategia. Por más bizarro que esto suene, sorprendentemente el título no se ve nada mal en acción y acá lo puedes checar por ti mismo.

Por medio de Twitter, el notorio analista Daniel Ahmad compartió un breve vistazo a su gameplay y acá lo puedes ver:

Tencent also showcased Street Fighter: Duel, a 3v3 mobile game with action, card and strategy elements.

Ono could not be at the event to present the game, so Tencent created a virtual version of Ono to present the game as seen here-@Yoshi_OnoChin pic.twitter.com/h1Qec07TyK

