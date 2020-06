Pokémon Journeys se inspira de Naruto para esta épica escena de Magikarp

Una de las escenas más memorables de Naruto sucede durante los Exámenes Chunin, cuando Rock Lee deja caer sus pesas en la pelea contra Gaara, y ahora Pokémon Journeys: The Series ya tuvo un momento muy similar. El más reciente episodio fue uno de los más extraños en la serie y se dividió en dos historias diferentes. Mientras que la segunda mitad fue protagonizada por un Slowking que logró poseer a Ash Ketchum y los demás, en la primera parte vimos a Goh entrenar a su Magikarp para ganar un concurso.

Para preparar a Magikarp, Goh y Ash entrenaron día y noche para fortalecerlo. La proesa física continuó hasta el día del concurso, donde Goh y Magikarp participan en las primeras competencias con unas enormes pesas. De hecho eran tan pesadas que hasta un Machoke se lastimó intentando cargarlas.

Después de desprenderse de estas pesas en una manera épica antes del enfrentamiento final, Magikarp salta tan alto que vuela por los cielos y sale disparado directamente hacia el espacio. Evidentemente, este es uno de los momentos más extraños del anime, y acá lo puedes ver por ti mismo:

the latest episode was all about magikarp jump but sadly no recording of this special scene has been preserved till now !! 😳 pic.twitter.com/jCpLxjbhmU

