Previo – Visions of Mana

Si bien la serie de Seiken Densetsu o, como la conocemos en occidente, Mana, se ha mantenido con vida en los últimos años por medio de remakes, colecciones y juegos móviles, la obra creada por Koichi Ishii no ha tenido una entrega en forma desde el lanzamiento de Heroes of Mana en el 2007. Afortunadamente, esto cambiará en solo unos días, puesto que a finales de agosto estará disponible Visions of Mana, un título que se posiciona como la evolución que la franquicia necesita en estos momentos. Si bien aún no es momento de reseñar esta entrega, he estado jugando esta aventura desde hace unos días, y en este previo te digo qué es lo que puedes esperar en esta ocasión.

El Árbol de Mana está de regreso

Visions of Mana toma las bases que el remake de Trials of Mana nos presentó en 2020 para ofrecerle una necesaria evolución a la fórmula de la serie. En esta ocasión se nos presenta un RPG de acción con un sistema de combate hack and slash, algo similar a Tales of de Bandai Namco. Esto no es algo nuevo para la serie, puesto que esta siempre ha sido la fórmula, y si bien algunos títulos han experimentado con diferentes géneros e ideas, este nuevo título es una experiencia tradicional, algo que funciona como un buen punto de entrada para aquellos que nunca han experimentado alguna entrega de Mana, mientras que los veteranos sabrán qué hacer en el instante en el que agarran el control.

El nuevo trabajo de Square Enix nos presenta a Val, un guerrero que se embarca junto a Hinna, su amiga de la infancia, en una misión para rendirle tributo al Árbol de Mana, para así evitar catástrofes naturales a lo largo del mundo. En el camino, nuestros protagonistas conocerán una serie de personajes que tienen la misma misión. Durante las primeras horas, Visions of Mana nos ofrece una historia que ya hemos escuchado, pero en a lo largo del viaje se introducen una serie de preguntas bastante interesantes que nos prometen una narrativa más complicada, una que juega con los conceptos básicos de la serie, y decide recontextualizarlos para, si bien no ofrecer algo completamente original, sí llevar a la serie por una vía que desesperadamente necesita recorrer.

Parte de lo que hace especial este viaje, es el hecho de que todos los personajes son carismáticos. Si bien Hinna y Val caen en lugares comunes al presentarnos una relación y actitudes que ya hemos visto un sin fin de veces, ellos, así como el resto del elenco de soporte, son representados de una forma honesta, al grado de que no puedes dejar de divertirte con ellos. Rápidamente, el jugador se puede relacionar con el elenco principal, sus problemas y sus victorias. Durante sus primeras horas, Visions of Mana nos presenta un trabajo sencillo que, afortunadamente, tiene resultados positivismos, y deja claro que hay mucho más de lo que se aparenta originalmente.

Familiar y nuevo

Uno de los elementos más llamativos de los juegos de Mana siempre ha sido el combate. Si bien el sistema de hack and slash comienza sencillo en Visions of Mana, rápidamente introduce un sistema de trabajos que le otorga habilidades adicionales a cada uno de los personajes en el equipo. En cada combate puedes controlar a uno de tres personajes, mientras que la inteligencia artificial asume el papel de los otros dos. Cuentas con un golpe fuerte y uno débil, pero dependiendo del rol que tengas, podrás realizar diferentes acciones. Por ejemplo, Val comienza como un guerrero tradicional con una espada normal, pero con el poder del viento es capaz de convertirse en un Rune Knight, el cual utiliza una espada gigante y obtiene un beneficio al cambiar su afinidad. Gracias a un sencillo, pero efectivo, árbol de habilidades, obtienes habilidades activas que puedes usar en cualquier momento, así como poderes pasivos que solo entrarán en efecto con el recipiente elegido.

Lo mejor de todo, es que cada uno de los personajes disponibles tienen resultados diferentes dependiendo del recipiente asociado. Val es un Rune Knight con el elemento del viento, pero Morlet se convierte en una especie de ladrón, con un mayor enfoque en la agilidad y en atacar a los enemigos con trampas. El combate se vuelve muy divertido y caótico cuando comienzas a mezclar todas las opciones a tu disponibilidad, dando como resultado una serie de enfrentamientos en donde siempre tienes las herramientas necesarias para superar cualquier reto. Junto a esto, hay un sentimiento de progresión constante, puesto que no solo vas desbloqueando nuevas habilidades y diversos personajes se suman a tu equipo, sino que también hay mejoras que puedes equipar para obtener aún más poderes y algunos beneficios pasivos, como vida adicional o resistencia a un elemento.

Visions of Mana nos presenta un sistema de combate y progresión refinado para la serie, el cual cuenta con la suficiente complejidad para los veteranos, pero no llega a ser algo complicado para aquellos que comenzarán su viaje por la serie con esta entrega. Al igual que la historia, el título deja el espacio suficiente para explorar nuevos caminos durante el resto de la aventura.

Mana renace

Este primer acercamiento al juego fue positivo, y deja en claro que si bien el título puede comenzar de una forma muy tradicional, tiene ideas interesantes y cuenta con el espacio suficiente para ofrecer algo especial al final del día. Visions of Mana llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 29 de agosto de 2024. Este fue solo un previo del juego, por lo que pueden esperar una reseña completa en un futuro no tan lejano.