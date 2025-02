¿Por qué EA Sports FC 25 no ha vendido como se esperaba?

En estos momentos la empresa Electronic Arts no está pasando por su mejor momento, puesto que no le fue nada bien a juegos como Dragon Age: The Veilguard y también EA Sports FC 25, su título de deportes más popular que hace un par de años cambió de nombre por temas de falta de una renovación de licencia con la FIFA. Estos juegos daban ganancias de millones en un ciclo de cada 12 meses, pero parece que ahora se están quedando algo cortos.

A pesar de liderar las listas de ventas desde su lanzamiento, el juego de soccer no logró alcanzar las expectativas internas de Electronic Arts. El CEO de la compañía, Andrew Wilson, ha explicado las razones detrás de este desempeño por debajo de lo esperado.

Según Wilson, el juego enfrentó varios desafíos, entre ellos un bajo número de nuevos jugadores, una pérdida de interés más rápida de lo habitual y la reticencia de muchos usuarios a abandonar FC 24 para migrar a la nueva entrega. Además, algunos cambios en la jugabilidad no fueron bien recibidos por la comunidad, lo que afectó la retención de jugadores.

Ante esta situación, EA implementó ajustes significativos en respuesta a los comentarios de los jugadores. La última actualización ha tenido un impacto positivo, con más de 2 millones de usuarios reactivándose en el modo Ultimate Team, lo que sugiere una recuperación en la participación del juego.

A pesar del inicio complicado, se sigue apostando por EA Sports FC 25 y confía en que las mejoras implementadas ayudarán a estabilizar su comunidad de jugadores en los próximos meses. Por lo que esperan una buena venta antes de que el número 26 llegue en el mes de septiembre según lo dicta la costumbre.

El juego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Gonintendo