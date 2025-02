El valor de EA baja por Dragon Age y EA Sports FC

2024 no fue un gran año para EA. No solo la popularidad de Apex Legends sigue disminuyendo, sino que EA Sports FC 25 y Dragon Age: The Veilguard no tuvieron el desempeño comercial que la compañía esperaba. Esto ha resultado en una disminución del 16% del valor de la compañía en la bolsa, lo cual representa pérdida de miles de millones de dólares.

El pasado miércoles se dio a conocer que las acciones de Electronic Arts cayeron más de un 16%, lo cual representa una pérdida de $6 mil millones de dólares en valor de mercado. Uno de los principales responsables de esto fue una desaceleración en los ingresos de servicio por parte de EA Sports FC 25 durante el final del año.

Respecto a Dragon Age: The Veilguard, EA ha revelado con solo 1.5 millones de jugadores, el juego alcanzó cerca del 50% de sus expectativas para el trabajo de BioWare. Solo nos queda por ver cómo es que la compañía planea revitalizar el interés general por sus propiedades, algo que podría ser más complicado de lo pensado. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Dragon Age: The Veilguard aquí. De igual forma, este fue el desempeño de este título.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que Dragon Age: The Veilguard fuera un fracaso comercial. Este es un buen juego, el cual se vio opacado por la decisión colectiva de que este trabajo era malo solo por usar pronombres, lo cual es simplemente ridículo.

Vía: VGC