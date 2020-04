Por el momento no hay planes para Alita 2, asegura el actor Christoph Waltz

Alita: Battle Angel es considerada como una de las mejores adaptaciones de un anime y manga a la pantalla grande, debido a que no se trató de incluir toda la historia de esta obra en una película de dos horas. Sin embargo, parece que por el momento no hay planes para una secuela, algo que ha decepcionado, no sólo a los fans, sino al actor Christoph Waltz.

En una reciente entrevista, Christoph Waltz, quien interpretó a Dr. Dyson Ido en esta adaptación, reveló estar “decepcionado y sorprendido” al hecho de que, a más de un año del lanzamiento de Alita, no hay noticias sobre una continuación. En cuanto fue cuestionado sobre si regresaría para una secuela, esto fue lo que respondió:

“¡Por supuesto! ¡Claro que si! Pero, ya sabes, soy tan sabio como tú. No he escuchado nada y estoy un poco decepcionado y sorprendido de no haber escuchado nada hasta ahora, porque sé que tiene seguidores.

Sé que a la gente le gustó y aparte de lo que otros dijeron, me encantó y me gustó trabajar en ello y me gustó el resultado. Sabes, era Fox y Fox ya no existe. Ahora es Disney. Quizás no encajó en la Disneyficación, pero no tengo idea. No tengo idea. Tal vez están trabajando en algo y no sería la primera persona en escucharlo, pero mientras tanto, no he escuchado nada”.