Podrás jugar TWEWY gratis en Switch

Pagar una suscripción al Nintendo Switch Online no solo nos da acceso a una gran librería de juegos del SNES y NES, así como al componente en línea de varios títulos, sino que es posible disfrutar de algunas pruebas gratuitas. De esta forma, recientemente se revelaron un par de experiencias que todos los usuarios de este servicio podrán disfrutar sin costo adicional por tiempo limitado.

En Japón, todos los interesados podrán descargar The World Ends with You: Final Remix entre el 18 y 24 de octubre, un buen tiempo para llegar a los créditos finales de este título. Por si fuera poco, este juego se podrá comprar con un 50% en la eShop, y su secuela, NEO: The World Ends with You, tendrá un descuento del 30% durante este periodo de tiempo.

PARTY TIME! The Jackbox Party Pack 6 will be available for #NintendoSwitchOnline members to try from 10/13, 10 AM PT – 10/19, 11:59 PM PT!

This title will also be available to purchase for 30% off from 10/13, 10 AM PT – 10/27, 11:59 PM PT!

Pre download: https://t.co/auiQEPZucJ pic.twitter.com/jQLNHcy1ve

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 11, 2021