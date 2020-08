PlayStation tiene planeado “acelerar” el lanzamiento de juegos exclusivos en PS5

Con una nueva generación en puerta, Sony tiene un par de estrategias que ayudarán a la compañía a aumentar las ganancias y reducir un poco más los costos de producción. En el más reciente reporte corporativo para el año 2020, se ha mencionado que tienen planeado “acelerar” el desarrollo y el lanzamiento de sus próximos juegos first-party.

En otras palabras, Sony y PlayStation buscan reducir el periodo de desarrollo de títulos exclusivos, y de esta forma aumentar la oferta de juegos exclusivos en PS5. Esto fue lo que comentaron en su informe:

Esto no es todo, ya que también se ha mencionado a la nueva tecnología del DualSense, el control del PS5, como uno de los puntos más importantes de sus próximos lanzamientos:

“Al introducir nuevas tecnologías en cuanto a velocidad, respuesta háptica y sonido, podemos mejorar todavía más la experiencia exclusiva disponible en PS4, y tratar de hacer del PS5 una consola verdaderamente de nueva generación al ofrecer experiencias de juego que no eran posibles antes. Los juegos para PS5 que ofrecerán esta nueva experiencia de juego están siendo creados por estudios first, second y third-party, y planeamos ofrecer un catálogo convincente de títulos para nuestros usuarios”.