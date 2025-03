PlayStation ofrece compensación por la caída de servidores de PS Plus

En caso de que alguien no lo recuerde, hace algunas semanas los servidores de PlayStation se cayeron por un número considerable de horas, lo cual llevó a que muchos jugadores se perdieran de eventos especiales como el fin de semana gratis de Call of Duty: Black Ops 6 o la beta de Monster Hunter Wilds. Ante esto, Sony ha ofrecido una compensación, de la cual se acaban de dar detalles un tanto más concretos.

La empresa ha comenzado a compensar a los suscriptores de PS Plus por la interrupción ocurrida a principios de febrero. Durante casi 24 horas, los usuarios no pudieron acceder a los servicios en línea, lo que generó molestias en la comunidad de jugadores. En respuesta, la compañía anunció que otorgaría cinco días adicionales de suscripción a los afectados, y ahora esta compensación ya está siendo aplicada automáticamente a las cuentas.

La prensa reportó que la extensión ya se refleja en las fechas de vencimiento de algunos usuarios, aunque Sony no especificó el momento exacto en que el beneficio se activaría para todos. Esta medida busca mitigar las molestias causadas por la caída del servicio y mantener la confianza de los suscriptores, especialmente en un momento en el que la competencia en los servicios de suscripción es cada vez más fuerte.

Además de esta compensación, estamos en los últimos días para que los jugadores reclamen los juegos de febrero en PlayStation Plus. Entre los títulos disponibles se encuentran Payday 3 (PS5), High on Life (PS4, PS5) y Pac-Man World Re-PAC (PS4, PS5). Estos juegos dejarán de estar disponibles mañana, cuando entren en vigor las nuevas incorporaciones del mes de marzo.

Desde este martes, los usuarios podrán acceder a los juegos esenciales de marzo, que incluyen Dragon Age: The Veilguard (PS5), Sonic Colors: Ultimate (PS4) y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5). Con esta nueva alineación de títulos y la reciente compensación otorgada, Sony busca seguir manteniendo el atractivo de PS Plus entre los jugadores.

