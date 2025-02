Durante el más reciente State of Play se confirmó que Days Gone tendrá una remasterización. Como sucedió con juegos como Horizon Zero Dawn, aquellos que ya tengan la versión de PlayStation 4 del trabajo de Bend Studios, podrán pagar solo $10 dólares para acceder a las mejoras visuales y al nuevo contenido. Sin embargo, se ha revelado que aquellos que tengan la versión de PlayStation Plus no podrán hacer esto.

Aunque esta información no fue compartida durante el State of Play, PlayStation ha confirmado que aquellos que consiguieron su copia de Days Gone por medio de PS Plus, no podrán pagar los $10 dólares para acceder a la remasterización. En su lugar, tendrán que pagar el precio completo para disfrutar de todo lo que esta versión tiene para nosotros.

Esta no es la primera vez que la compañía hace esto, puesto que esto ya lo vimos con títulos como Horizon Zero Dawn y Final Fantasy VII Remake, los cuales también llegaron a PlayStation Plus, y la única forma de disfrutar de sus remasterizaciones para PlayStation 5 es comprando una nueva copia.

Para sorpresa de nadie, esto no es del agrado de los fans, especialmente en este caso, puesto que muchos han señalado que Days Gone no merecía este tratamiento sobre juegos como Bloodborne, sin mencionar que el trabajo de Bend Studios nunca ha gozado de una gran base de fans, algo que PlayStation cambie con esta remasterización.

Te recordamos que Days Gone Remastered estará disponible en PlayStation 5 el próximo 25 de abril de 2025. Esta versión incluirá una serie de mejoras visuales, nuevos modos de juegos, y los usuarios de PC podrán acceder a este contenido al adquirirlo como un DLC. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta remasterización aquí. De igual forma, director del juego no está contento con Astro Bot.

Nota del Autor:

PlayStation seguramente sabe que gran parte de los usuarios de Days Gone provienen de la versión de PS Plus, por lo que no quiere perder tanto dinero con esta remasterización. Esto solo crea un círculo vicioso en donde probablemente no muchos compren la remasterización.

Vía: IGN