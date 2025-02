Days Gone Remastered es una realidad

Como ya se esperaba, PlayStation no podía perderse de su propio State of Play el día de hoy, por lo que la compañía ha confirmado que Days Gone Remastered es toda una realidad. La versión definitiva del trabajo de Bend Studios estará disponible en abril de este año.

Days Gone Remastered llegará a PlayStation 5 el próximo 25 de abril. Todos aquellos que ya tienen el juego en PS4, podrán pagar solo $10 dólares para acceder a las mejores visuales de esta entrega. Junto a esto, la remasterización también contará con nuevo contenido, el cual también llegará a PC como el DLC de Broken Road.

Vía: State of Play