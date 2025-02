En el State of Play no podían faltar las sorpresas, por lo que en la presentación de hoy, Koei Tecmo reveló Warriors: Abyss. Si bien a principios de año vimos Dynasty Warriors: Origins, Warriors: Abyss no es el siguiente gran capítulo de la serie, sino un spin-off roguelite, el cual, para la sorpresa de muchos, ya está disponible. Así es, ya puedes entrar a la PlayStation Store y disfrutar de esta entrega.

Vía: State of Play