Bloodborne Remaster es uno de los sueños más grandes de la comunidad en estos momentos. La remasterización del clásico de PlayStation 4 es algo que el público ha exigido durante años, y todo parecía que el pasado State of Play era el lugar perfecto para hacer una realidad. Sin embargo, y como ya los saben, esto no sucedió, algo que asesina las esperanzas de más de un jugador.

Previo al State of Play de esta semana, los fans estaban esperando con ansias el anuncio de una remasterización de Bloodborne, especialmente considerando que días previos, Sony le pidió a Lance McDonald, responsable por el mod de 60fps para este juego en PS5, que eliminara su parche por cuestiones de derechos de autor. Esto causó que más de una persona, incluido McDonald, asumieran que Bloodborne Remaster sería anunciado en el evento.

Junto a esto, en marzo se cumplen 10 años del lanzamiento original de Bloodborne, por lo que el State of Play de febrero era el espacio perfecto para anunciar que este título llegaría a PlayStation 5 y PC por medio de una remasterización. Sin embargo, y como ya lo saben, esto no sucedió. A diferencia de otros eventos que terminan por decepcionar a los jugadores, en esta ocasión parece que la esperanza por fin ha muerto, puesto que en redes sociales la moral está por los suelos.

Por si fuera poco, en el State of Play fue revelado Days Gone Remastered, título que no es tan amado como Bloodborne. Ahora, PlayStation se ha mantenido en silencio sobre los deseos de los fans, Shuhei Yoshida, el exdirector de Sony Interactive Entertainment, ha señalado que esto se debería a que Hidetaka Miyazaki y FromSoftware simplemente no tienen tiempo para hacer esto una realidad.

Aunque muchos han perdido la esperanza, aún hay aquellos que no se dan por vencidos, y esperan que Bloodborne Remaster eventualmente sea una realidad. En temas relacionados, puedes conocer más sobre las declaraciones de Yoshida aquí. De igual forma, así se ve Bloodborne en un PS5 Pro.

Nota del Autor:

La esperanza es lo último en morir. Sin embargo, también hay que dejar de esperar algo que, probablemente, no vaya a suceder pronto. De esta forma, cuando eventualmente pase esta remasterización, la sorpresa será mucho más grande.

Vía: IGN