One Piece realiza inesperada colaboración con los Lakers

One Piece es una obra cultural que ha impactado a millones de personas en todo el mundo. Más allá de Japón, la obra de Eiichirō Oda ha alcanzado un nivel de popularidad que antes era inimaginable. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que One Piece tiene una colaboración con los Lakers, uno de los equipos de básquetbol más populares de Estados Unidos.

Como parte de una colaboración con Crypto.com Arena, recientemente se nos presentó un cortometraje, en donde Luffy se viste como uno de los jugadores de los Lakers y se enfrenta a la Marina en un partido que nadie esperaba ver. Todo esto fue creado para promocionar la aplicación One Piece Base, la cual funciona como base de datos de la historia de Oda, con capítulos del manga para leer e información de todo tipo acerca de los protagonistas y escenarios.

Por el momento, la aplicación solo está en inglés, pero es probable que en un futuro veamos otros idiomas. Para celebrar esto, también se reveló una figura especial de Luffy con la vestimenta de los Lakers, la cual seguramente será un objeto preciado para cualquier coleccionista.

La revelación de esta colaboración fue tan grande, que muchos asistieron al más reciente juego de los Lakers vestidos de personajes de One Piece, algo que deja en claro la importancia de esta obra a nivel mundial. En temas relacionados, así se verá Chopper en el live action de One Piece. De igual forma, Oda hace importante revelación de esta historia.

Vía: One Piece