Éstos son los nuevos juegos de PS Plus

Como sucede cada mediado de mes, PlayStation aprovechó el State of Play del día de hoy para revelar la lista de juegos que llegarán a PlayStation Plus en las suscripciones de Extra y Premium a partir del próximo 18 de febrero, en donde juegos como Star Wars Jedi: Survivor destacan inmediatamente.

A partir del 18 de febrero, todos los usuarios de PlayStation Plus Extra y Premium podrán descargar, sin costo adicional, los siguientes juegos:

Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

TopSpin 2K25 | PS4, PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5

SaGa Frontier Remastered | PS4

Somerville | PS4, PS5

Tin Hearts | PS4, PS5

Mordhau | PS4, PS5

Por su parte, aquellos con una suscripción a PlayStation Plus Premium podrán disfrutar de los siguientes clásicos:

Patapon 3 | PS4, PS5

Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

Aunque no sucederá este mes, en un futuro estarán disponibles Armored Core, Armored Core Project Phantasma, y Armored Core Master of Arena. Recuerda, todos estos juegos estarán disponibles para los usuarios del PlayStation Plus Premium y Extra a partir del 18 de febrero.

Vía: State of Play