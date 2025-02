Capcom da actualizaciones de la franquicia Onimusha

Capcom sorprendió a los fanáticos de la saga Onimusha con dos nuevos tráilers. El primero corresponde a Onimusha: Way of the Sword, un nuevo título de la franquicia que llegará en 2026 para PS5, Xbox Series X/S y PC. En el adelanto, se muestra un renovado sistema de combate, con movimientos más fluidos y cinemáticas espectaculares, además de un estilo visual mejorado que mantiene la esencia samurái de la serie.

Aquí sus avances:

Por otro lado, se presentó el tráiler del remaster de Onimusha 2: Samurai’s Destiny, que saldrá el 23 de mayo de 2025 en PS4, Xbox One y PC. Esta versión mejorada contará con gráficos en alta definición, soporte para pantallas modernas y ajustes en la jugabilidad para adaptarse a los tiempos actuales. Con este lanzamiento, Capcom busca revivir el legado de la saga antes de la llegada del nuevo título de la serie.

Vía: State of Play