PlatinumGames desmiente que Sony esté perdiendo interés en Japón

Últimamente, ha habido conversaciones muy interesantes sobre el estado de PlayStation en Japón. Las estadísticas de ventas muestran que el PlayStation 5 está teniendo un peor desempeño que el Wii U, pese a su desabasto en el resto del mundo. Algunos creen que esto se debe a que la compañía japonesa no envió las suficientes unidades al país nipón, y anteriormente, Sony ha tenido que desmentir esta información.

Atsushi Inaba, productor principal de PlatinumGames, cree que Sony no está perdiendo presencia en Japón. En sus propias palabras:

“Siendo honestos, no creo que esté pasando eso, o al menos yo no lo creo. Dicho lo anterior, entiendo que la industria de consolas en Japón ya no es lo que era y cuando eso sucede, las prioridades de estas grandes compañías tienden a cambiar, y eso hace todo el sentido del mundo para mí.

No sé si esto sea una opinión válida allá fuera, y yo no tengo nada qué ganar al decirlo, pero solo porque PlayStation sea de Japón no significa que deberían enfocarse en el mercado nacional. Al mismo tiempo, tampoco crea que sean totalmente americanos ahora: es una marca internacional que no le pertenece a ningún país.”