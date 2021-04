Platicamos con la escritora y la protagonista de Life is Strange: True Colors

Este septiembre finalmente tendremos una nueva entrega en la franquicia de Life is Strange. Este próxima aventura contará con una protagonista totalmente original, misma que será interpretada por la actriz en ascenso, Erika Mori, con quien tuvimos oportunidad de platicar. De igual forma, charlamos con Felice Kuan, escritora de Life is Strange: True Colors, y acá te contamos sobre todo lo que aprendimos de ambas.

Los juegos de Life is Strange se caracterizan por tener personajes increíblemente bien desarrollados, con cualidades únicas que, no solo les dan su propia personalidad, sino que también hace que encajen muy bien dentro de la narrativa. ¿Cómo es el proceso para construir este tipo de personajes?

Felice Kuan: “Con Life is Strange: True Colors, debido a que Alex puede ver y sentir las emociones de todas las personas a su alrededor, pudimos y queríamos representar emociones verdaderamente auténticas. Como tal, era importante que cada uno de ellos se sintiera importante y empático sin importar su edad o sexo. En realidad, se trata de crear e implementar emociones reales para cada personaje.”

Erika, al protagonizar este nuevo juego, evidentemente significa una metodología de trabajo muy diferente a cualquier otro medio. ¿Cuál dirías que fue el mayor reto trabajando en este proyecto?

Erika Mori: “Definitivamente fue representar de forma precisa las emociones fuertes de una manera segura. La verdad es que yo no era muy hábil en eso al empezar a trabajar en esto. Tuve que aprender a trabajar en mis emociones y trabajarlas para hacer que pudieran sentirse auténticas dentro del juego, y volver a revivir viejos traumas, así que sí, definitivamente ese fue el mayor reto para nosotros.”

Felice, es bien sabido que cada juego de la saga de Life is Strange cuenta una historia por aparte, es decir, no se requiere conocimiento previo de ningún título para entenderle. ¿Alguna vez tú y tu equipo consideraron hacer una verdadera secuela para alguno de estos juegos?

FK : “Tuvimos cierta oportunidad para explorar eso con la precuela de Life is Strange, pero una de las cosas que más nos gusta de la franquicia es lo empático que se siente cada personaje, y nos gusta la oportunidad de poder experimentar esta empatía con cada uno de los diferentes personajes y que tú sientas que eres ese personaje y que puedas vivir sus propias experiencias. Así que quisimos llevar el género más allá y explorar diferentes tipos de empatías que los jugadores puedan sentir con la historia de Alex en Life is Strange: True Colors.”

Erika, ahora que lograste asegurar este empleo, ¿dirías que tu perspectiva sobre los videojuegos ha cambiado?

EM: “Definitivamente cambio, antes de haber encontrado este trabajo yo ni siquiera sabía que existía este tipo de género o experiencias. Ni sabía que un actor podía postular para este tipo de trabajos. Anteriormente, mi experiencia con los videojuegos estaba limitada a los shooters en primera persona o Tetris, y pues no se necesita un actor para Tetris. Life is Strange fue mi introducción para el género de las aventuras interactivas, fue mi introducción a la franquicia y realmente me gustó bastante.”