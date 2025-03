Pixar confirma la película de Coco 2

En el 2017, Disney y Pixar nos entregaron Coco, película que se desarrolla durante el Día de Muertos y está repleta de referencias a la cultura mexicana. La cinta fue un éxito en taquilla y fue del agrado de la crítica. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que una secuela ya está en desarrollo.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Pixar reveló que Coco 2 ya está en producción, y llegará a los cines hasta el 2029, 12 años después del estreno de la primera cinta. Sin embargo, después borraron la fecha de su anuncio original, por lo que por lo que la cinta podría llegar antes o después del 2029. Lamentablemente, por el momento no hay más detalles sobre la historia, personaje, o la forma en la que México será representado en la cinta.

Disney and Pixar’s Coco 2 is officially coming to theaters in 2029. pic.twitter.com/zg1cSNmpFV

— Pixar (@Pixar) March 20, 2025