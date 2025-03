En 1992, Hiroshi Yamauchi, el tercer presidente de Nintendo, compró a los Seattle Mariners, un equipo de béisbol. A lo largo de los años, la relación entre estos dos grupos creció sustancialmente, al grado de que los jugadores han promocionado las consolas de la Gran N. Ahora, se ha revelado que Nintendo se ha convertido en el primer socio oficial de jersey de los Seattle Mariners.

Por medio de un comunicado, Nintendo ha revelado que aparecerá en la manga de la jersey de los Mariners en todos los partidos de la temporada regular y la postemporada. Todo esto a partir del próximo 27 de marzo, día en el que los Seattle Mariners jugarán contra los A’s en el T-Mobile Park.

Play ball ⚾

We’re thrilled to share we’re expanding our long-standing relationship with the @Mariners and will be featured on their jersey sleeve this season!

See it for the first time on Opening Day, March 27th! pic.twitter.com/Lig4Aw4bmf

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 20, 2025