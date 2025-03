El Nintendo PlayStation es uno de los mayores tesoros en la industria de los videojuegos. La consola iba a representar una unión entre la Gran N y Sony, dándole al Super Nintendo un aumento de poder significativo y la posibilidad de leer discos. Si bien no hay muchas unidades de este hardware disponibles en el mundo, Ken Kutaragi, el padre de PlayStation, es uno de los afortunados que tiene en su poder un Nintendo PlayStation, algo que guarda en su closet.

Recientemente, Julian Domanski, un fotógrafo profesional, tuvo la oportunidad de visitar la casa de Kutaragi, en donde descubrió que el ex-directivo tiene en su poder uno de los pocos modelos del Nintendo PlayStation en buenas condiciones. Esto fue lo que comentó al respecto:

I never thought I'd see something so rare, but today I actually got to fondle a Nintendo PlayStation!

The last one in existence was believed to have sold at auction for $300,000. Turns out the ex CEO of SonyCEA has one in his closet. Ken Kutaragi, top bloke. Signed my PS1 too! pic.twitter.com/EGRos3IVT8

— Julian Domanski (@kantan_japan) March 1, 2025