Pistas de un remake de Pokémon Black and White

Como ya se sabe, Pokémon lanza videojuegos de forma anual, ya sea de la línea principal o algunos spinoff que hacen a la gente seguir con la franquicia de forma casi permanente. Por ejemplo, este 2023 saldrán los DLC de Scarlet y Violet , así como la nueva entrega de Detective Pikachu.

Este tipo de lanzamientos anuales para algunos hace sentido que los juegos para el 2024 sean un remake de alguna delas generaciones pasadas, y mencionan que claramente se trata de Black y White. Pero algunos temen que quieran utilizar el engine para las recientes versiones de Diamond y Pearl.

Aquí algunas de las pistas encontradas por fans:

– Los remakes se lanzan a la venta cada cierto tiempo, por lo que es el momento ideal después de lo que vimos hace ya tres años con la generación número cuatro.

– En Scarlet y Violet se han implementado actualizaciones para nuevos Pokémon, incluyendo muchos que vienen de la quinta generación, por lo que lógicamente se especula de un remake.

– A esto se suma que las generaciones nuevas se toman un año de descanso, indicando que en el 2025 veremos lo que sigue de la actual, y justo en dicha pausa es ideal lanzar un remaster.

– De igual manera, se sospecha que tomaran el engine de Sword y Shield, dado que no quieren hacer un mundo abierto que los pueda comprometer una vez más en temas técnicos.

⚠️POTENTIAL HUGE SPOILERS⚠️Umm ok-I think we may have cracked khu’s riddle on one of those indigo disk characters being a big spoiler for the games after Sudachi.After khu’s Iris/Drayden hint,plus his previous gen 5 poll,PLUS the gen 5 past/future themes that we see in Opelucid… https://t.co/xS5gA4fYbo pic.twitter.com/Oe9R99X5l3

