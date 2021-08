Pista señala el retraso de Horizon Forbidden West

A finales del mes pasado, un reporte aseguraba que Horizon Forbidden West, el cual se espera llegue al mercado este año, fue retrasado hasta el 2022. Si bien por el momento no hay información oficial al respecto, una reciente en el PlayStation Blog de Alemania parece indicar que este esperado juego no estaría disponible en 2021.

Recientemente, el PlayStation Blog de Alemania realizó una lista con los juegos más esperados de la segunda mitad de 2021. Aquí podemos encontrar títulos como Ghost of Tsushima Director’s Cut, GTA V y Kena Bridge of Spirits, el cual modificó su fecha de lanzamiento no hace mucho. Sin embargo, los fans se han dado cuenta de que Horizon Forbidden West no se encuentra en esta lista, señalando que el retraso del juego es inminente.

Das zweite Halbjahr wird heiß: Welche dieser Titel stehen auf eurer To-Do-Liste? 🔥#PS4 #PS5 https://t.co/5XBX50qsJF — PlayStationDE (@PlayStationDE) August 9, 2021

Ahora, por el momento no hay un comunicado oficial por parte de PlayStation, y esta lista no es una completa indicación de que Horizon Forbidden West salga hasta el 2022. En el mismo sitio no se encuentra Death Stranding Director’s Cut, el cual llegará a PS5 en septiembre, por lo que la ausencia del título de Guerrilla Games podría ser solo un error por parte del sitio, De igual forma, es probable que este título fuera omitido, ya que no hay una fecha de lanzamiento concreta.

Aunque parece que todo indica que Horizon Forbidden West no saldrá este año, por el momento no hay información oficial. Con rumores de un nuevo State of Play para la próxima semana, es probable que, si este evento se lleva a cabo, aquí tengamos más información relacionada con la fecha de lanzamiento de este título.

Vía: PlayStation Blog Alemania