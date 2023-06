Phil Spencer se arrepiente de lo que dijo de Starfield

No hace mucho, el jefe de Xbox, Phil Spencer, apareció en un podcast de Kinda Funny justo después del lanzamiento de Redfall, y es seguro decir que el chat causó revuelo dentro de la comunidad de Xbox. Uno de los comentarios más, digamos, controvertidos de Phil en ese momento fue un detalle sobre Starfield y lo que el juego podría lograr como exclusiva de Xbox. Bueno, el jefe ha abordado ese comentario ahora, insinuando que probablemente debería haberlo expresado de manera diferente.

Durante la entrevista en KF, Phil dijo:

como una forma de enfatizar que, básicamente, Xbox seguirá estando detrás de PlayStation en popularidad por el momento, independientemente de la recepción de Starfield. En una nueva entrevista, abordó ese comentario del mes pasado de frente:

“Lo que no me gustó de lo que dije fue que los juegos de calidad son de vital importancia para nuestra estrategia. No es que conseguir un 11 de 10 para Starfield no sea nuestro objetivo, aunque esa es una forma tonta de expresarlo. No sé si utilizaré las puntuaciones de las reseñas como la medida de toda la calidad. Pero hacer el mejor Starfield es absolutamente nuestro objetivo. Quiero crear los mejores juegos posibles”.