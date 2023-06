El director de Xbox, Phil Spencer, comenta por qué los desarrolladores de juegos japoneses generalmente no eligen la plataforma Xbox: “A veces los equipos no tienen una conexión con Xbox“.Phil Spencer comenta algunas de las razones por las cuales los desarrolladores y editores de juegos japoneses no lanzan sus juegos en Xbox.

Microsoft ha logrado progresar en la tarea de atraer a los desarrolladores de juegos japoneses en los últimos años, y el reciente Xbox Games Showcase fue un gran ejemplo. Los juegos japoneses tuvieron una presencia considerable en el evento: Capcom anunció una nueva IP con Path of the Goddess, y Atlus reveló tres juegos diferentes con Persona 5 Tactica, Persona 3 Reload y un nuevo juego llamado Metaphor: ReFantazio. Sin embargo, Xbox todavía tiene un largo camino por recorrer para ganarse a los desarrolladores de juegos extranjeros, incluyendo a Square Enix, que ha firmado acuerdos de exclusividad temporal prioritaria con PlayStation.

Estas decisiones generalmente se toman por buenas razones: PlayStation y Nintendo dominan sus mercados nacionales. Pero, ¿cómo se ve esto desde la perspectiva de Phil Spencer, CEO de Xbox, quien lidera los equipos que negocian estos acuerdos a nivel mundial?

En un reciente stream de Giant Bomb at Nite, Spencer ofreció una breve explicación de algunas de las razones por las cuales Xbox tiene dificultades para atraer a los desarrolladores de juegos japoneses.

“No se trata de una sola cosa. A veces son acuerdos comerciales que se han hecho, a veces el equipo tiene un enfoque en el que solo pueden admitir dos o tres plataformas y están reduciendo el riesgo de desarrollo. Es real, cada plataforma que agregas añade más trabajo al equipo de desarrollo. “A veces es simplemente un equipo que no tiene mucha conexión con Xbox y que no necesariamente lo ve en su tienda de juegos local cuando entran. “Incluso por eso nuestra presencia en el terreno con Xbox, aunque no estemos vendiendo tantas consolas como la competencia, si vas a Yodobashi Camera, quiero que haya una sección de Xbox, quiero que se muestren juegos. “También quiero que los equipos tengan en cuenta que Xbox es una plataforma de juegos y algo que ven en su vida diaria. “Me encanta el progreso que hemos logrado en los últimos 5 o 6 años, pero obviamente todavía hay más trabajo por hacer”.

Vía: Tweak Town

Nota del editor: Definitivamente hay mucho trabajo por hacer aún, pero pesa demasiado que los japoneses no quieran comprar la consola de Microsoft y esto se puede deber simplemente a que, no solo es una consola extranjera sino que es estadounidense, seguro todavía hay algo de xenofobia en esta cultura que se caracteriza por ser cerrada a pesar de que las nuevas generaciones son mucho más abiertas.