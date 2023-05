Personajes de Tears of The Kingdom reaccionan a Link con poca ropa

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom es un videojuego que la sigue rompiendo en comentarios tras casi dos semanas de haberse estrenado, pues con cada paso que dan, los usuarios descubren cosas inéditas. Una de las más nuevas van relacionadas a los NPC del juego, las cuales son reacciones con nuestro personaje principal y su forma de vestir.

Desde Breath of The Wild, cuando Link corría con poca ropa por este gigante mundo abierto, los personajes tenían diversas reacciones y diálogos que se salen de lo convencional. Y en esta nueva entrega no es la excepción, con expresiones que dan como consejo el portar algo de vestir, esto por temas de defensa o simplemente por decencia.

Aquí algunas reacciones que compartieron en Reddit:

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Nintendo Switch.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Sin duda los diálogos erán muy divertidos en el primer juego, en especial el de Apaya, la sobrina de Impa. Aquí hasta Prunia le comenta a Link que se ponga algo, es bastante curioso.