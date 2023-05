El remake de Ubisoft de Prince of Persia: The Sands of Time, originalmente planeado para su lanzamiento en 2021 pero retrasado varias veces, ha sido reiniciado efectivamente con Ubisoft Montreal haciéndose cargo del desarrollo en lugar de Ubisoft Pune. El remake de The Sands of Time está ahora en “fase de concepción”, según una nueva sesión de preguntas y respuestas y un FAQ publicados por Ubisoft el miércoles.

En Twitter, la cuenta oficial de Prince of Persia señaló que el remake de The Sands of Time no estará en la presentación de Ubisoft Forward de junio, “pero no teman: el juego está muy vivo”. Simplemente está, una vez más, en una “etapa temprana” de desarrollo.

“En términos de etapa de desarrollo, estamos en la fase de concepción en este momento”, dijo el productor Jean-Francois Naud en una entrevista interna con colegas de Ubisoft.

“Desde que asumimos el proyecto, hemos estado analizando los comentarios de la comunidad y encontrando nuestra propia forma de entregar el juego. Ahora estamos formando el equipo, definiendo las prioridades, creando prototipos, probando elementos y viendo cómo podemos incluir los comentarios de la comunidad en el desarrollo también. Aún está en una etapa temprana y los jugadores no deben esperar escuchar más sobre el juego este año, pero tengan la seguridad de que todos estamos poniendo nuestras fortalezas y corazón en este proyecto”.

El remake de Prince of Persia: The Sands of Time no tiene una fecha de lanzamiento, y Ubisoft ha cancelado las preórdenes existentes del juego.

Ubisoft anunció su remake de The Sands of Time en septiembre de 2020, y esperaba lanzar el juego en PlayStation 4, Windows PC y Xbox One a principios del año siguiente. El remake fue retrasado rápidamente pero brevemente, y luego retrasado indefinidamente antes de que Ubisoft asumiera la tarea de comenzar desde cero. Ubisoft no ha anunciado en qué plataformas aparecerá este remake remake.

El Prince of Persia: The Sands of Time original fue lanzado en 2003 en Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Windows PC y Xbox. Fue desarrollado por Ubisoft Montreal.

Vía: Ubisoft