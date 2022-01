Uno de los puntos más llamativos de MultiVersus, el Super Smash Bros. de Warner Bros., son todas las propiedades que estarán presentes. Desde Shaggy, pasando por Batman, hasta Gandalf. Sin embargo, muchos se preguntan si veremos a algún personaje de Mortal Kombat. Afortunadamente, parece que los desarrolladores tienen buenas noticias al respecto.

Recientemente, Tony Huynh, co-fundador de Player1stGames y director de MultiVersos, compartió un tweet en donde le preguntó cuál personaje de Mortal Kombat desea el público ver en este título. Si bien no se confirmó la participación de esta serie, parece que esto es algo que actualmente está en mente. Esto fue lo que se comentó al respecto:

I’m definitely not saying it’s going to happen, but if you were going to pick 2 MK characters to join @multiversus which ones would you pick?

— Tony Huynh (@Tony_Huynh) December 30, 2021