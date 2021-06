Paul Soles, actor de Spider-Man en la serie animada de los 60s, ha fallecido

Lamentablemente, recientemente se dio a conocer que el pasado miércoles 26 de mayo, Paul Soles, actor de doblaje que se encargó de darle su voz a Spider-Man en la serie animada de los 60s, falleció a la edad de 90 años por causas naturales.

Ruth-Ellen Soles, la hermana de este actor, confirmó la noticia. Aunque esta versión del arácnido no es tan reconocida cuando hablamos de adaptaciones de los cómics, muchos recuerdan con cariño esta producción, y algunas personas reconocerán varias escenas y capítulos al proporcionar memes que hasta el día de hoy se siguen usando.

Durante una entrevista con The Canadian Press en 2018, Soles admitió que no estaba seguro de cómo interpretar a Spider-Man porque no se sintió como un superhéroe mientras crecía. Sin embargo, Stan Lee, creador de este personaje, terminó optando por Soles, debido a que el actor fue capaz de capturar la esencia de Peter Parker.

Paul Soles fue un galardonado actor canadiense que también prestó su voz para Hermey the Elf en el clásico especial navideño de Rankin / Bass, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Soles también apareció en la serie de comedia de sketches de CBC-TV Charlie Had One But He not Like It, y fue el primer presentador del programa de juegos de la emisora pública This Is The Law.

Actualmente puedes disfrutar de la serie animada de Spider-Man de los 60s en Disney+.

Descanse en paz, Paul Soles.

Vía: GameRant