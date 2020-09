Participa en una rifa y gana un Nintendo Switch Lite sumamente raro

Aunque el Nintendo Switch Lite no ha tenido un extenso catálogo de ediciones especiales, la organización Safe in our World ha lanzado el día de hoy una rifa para conseguir un modelo completamente único, el cual cuenta con un diseño inspirado por AVICII Invector. Todo el dinero recaudado será donado a la Fundación Tim Bergling.

Todos aquellos que deseen participar en la rifa, podrán adquirir un boleto en eBay por £5 libras esterlinas, aproximadamente $150 pesos, aquí. Quien sea el afortunado ganador recibirá un Nintendo Switch Lite totalmente en blanco con el logo de Avicii Invector en la parte trasera, así como una copia de Avicii Invector Encore Edition.

Tal vez no sea el modelo más interesante al momento, pero considerando que solo hay cinco consolas como estas en el mundo, seguramente se convertirá en un objeto de colección muy deseado. Hablando del Switch, Nintendo le pide a sus desarrolladores tener juegos listos para 4K. De igual forma, el Nintendo Switch por fin llegará a Brasil este mes.

Safe in our World es una caridad dedicada a la salud mental. Por otro lado, la Fundación Tim Bergling aboga por el reconocimiento del suicidio como una emergencia de salud global y apoya iniciativas que participan en acciones preventivas contra las enfermedades mentales y el suicidio.

Vía: Safe in our World