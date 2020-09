El Nintendo Switch por fin llegará a Brasil este mes, y no será barato

El próximo 18 de septiembre será un día especial para todos los fans de Nintendo. No solo estará disponible Super Mario 3D All Stars, sino que el Switch por fin tendrá un lanzamiento oficial en Brasil. Sin embargo, la mala noticia es que adquirir una consola híbrida no será algo barato.

De acuerdo con un par de tiendas, el Nintendo Switch tendrá un costo de R$2,999 reales brasileños, aproximadamente $12,000 pesos o $560 dólares. Los modelos disponibles cuenta con los Joy-Con grises y neón. De igual forma, Joy-Con y Pro Controllers estarán a la venta.

El Nintendo Switch llegará a Brasil el próximo 18 de septiembre a un precio de R$2,999 reales brasileños.

Vía: Nintendo Everything