Sony ya está trabajando en una serie live action del personaje Silk de Marvel

El universo multimedia de Spider-Man sigue expandiéndose. Recientemente, un reporte por parte de Variety ha revelado que Sony ya se encuentra en la etapa inicial de una serie live action enfocada en el personaje de Silk, una heroína de orígenes coreanos-americanos, para una plataforma de streaming.

Por el momento no se menciona claramente en donde se estrenará la serie, aunque el reporte señala que Amazon está negociando fuertemente para tener este privilegio. De igual forma, se informa que esta compañía está en pláticas para adquirir los derechos de transmisión de futuras series live action de los personajes de Marvel que son propiedad de Sony.

En cuanto al equipo detrás de cámaras, Variety menciona que Lauren Moon, una escritora coreana-estadounidense conocida por su trabajo en Good Trouble de 2019 y Atypical de 2017, está en conversaciones para escribir el guion. De igual forma, se señala a Phil Lord y Chris Miller, productores de Spider-Man: Into the Spider-Verse, como los productores ejecutivos de la serie junto con la productora de la franquicia de Spider-Man, Amy Pascal.

En 2018, se informó que Sony estaba desarrollando una película live action de Silk, y se ha confirmado que el personaje aparecerá en un spin-off de Spider-Man: Into the Spider-Verse centrado en los personajes femeninos del universo de Spider-Man. Sin embargo, por el momento no tenemos información nueva sobre estos dos proyectos.

Vía: Variety