Parece que Saints Row tendrá un reboot

La serie de Saints Row se ha caracterizado por ofrecer un gigantesco mundo abierto, similar a GTA, pero con un mayor énfasis en una narrativa y estilo de juego sumamente ridículos. La última entrega principal de la serie llegó en 2013, y en los últimos años hemos visto algunos relanzamientos del tercer y cuarto título, dándole esperanzas al público de que un quinto juego está en desarrollo. Sin embargo, tal parece que la siguiente semana tendremos nueva información sobre esta franquicia, pero será mejor que no esperen Saints Row V.

El día de hoy, el sitio oficial de Saints Row se actualizó, eliminando cualquier rastro de sus previos juegos, y dejando una imagen en donde se puede leer “Rebooting”. Aunque por el momento no hay información oficial, parece que esta serie no tendrá una quinta entrega numérica, y en su lugar se optará por un reboot. La página aún señala a Deep Sliver como el editor de la franquicia y a Volition como su desarrollador.

De igual forma, Geoff Keighley compartió un tweet con la misma imagen que se encuentra en el sitio de Saints Row, señalando que durante la Opening Night Live de Gamescom 2021, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de agosto a las 1:00 PM (hora de la Ciudad de México), tendremos más información sobre esta serie.

5 days until @gamescom #OpeningNightLive on Wednesday.

We are “Bossing” it with our announcements this year 👀 https://t.co/osudHTCxj1

See you live, Wednesday at 11 am PT / 2 pm ET / 7 pm BST / 8 pm CEST at https://t.co/FjoDbKD0sN pic.twitter.com/6zE974HW0Q

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 20, 2021