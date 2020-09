Parece que los juegos next-gen de Warner también subirán de precio

Todavía no es nada oficial, pero unas cuantas publicaciones de GameStop Italia sugieren que Warner Bros. Games también subirá el precio para sus juegos de siguiente generación. Claro ejemplo de esto es Gotham Knights, que estará disponible tanto para PS4/Xbox One como para PS5/Xbox Series X, donde su costo es más elevado. Aparentemente, Suicide Squad: Kill the Justice League, que solo debutará en nuevas plataformas, también tiene un precio más alto del habitual.

Acá puedes ver la comparativa de precios entre la actual y futura generación de consolas:

WB también es uno de los muchos publishers que siguen sin confirmar o negar sobre el precio de sus juegos next-gen. Take-Two y Sony ya dijeron que sí, aunque en el caso de la compañía japonesa dependerá del juego. Por ejemplo, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales debutará en $50 dólares, mientras que Demon’s Souls en $70 dólares. Activision también reveló que Call of Duty: Black Ops Cold War costará $70 dólares en PS5 y Xbox Series X.

Ubisoft es otro publisher que ya ha hablado sobre los costos para sus próximos juegos, aunque solo en capacidad limitada. Los títulos de la compañía francesa que debuten este año saldrán en $60 dólares, pero no han dicho nada si los de 2021 costarán lo mismo.

