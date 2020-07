Parece que la película de Sleeping Dogs finalmente empezará filmaciones

United Front Games tal vez ya desapareció, pero uno de sus proyectos más infravalorados, Sleeping Dogs, sigue teniendo un poco de vida en él. A principios de 2017, el productor de las películas de Rápidos y Furiosos, Neal Mortiz, anunció que tenía planes de llevar Sleeping Dogs a la pantalla grande, con Donnie Yen como protagonista. Casi no se ha sabido nada sobre el filme desde entonces, sin embargo, una nueva pista sugiere que las filmaciones finalmente empezarán muy pronto.

En una publicación a través de su cuenta de Weibo, Donnie Yen le dijo a los fans que estaba muy emocionado por empezar a trabajar en un nuevo proyecto. Aunque el actor no compartió ningún detalle en específico, excepto que etiquetó a Sleeping Dogs. Naturalmente, esto parece indicar que la producción de la cinta arrancará próximamente.

Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, también compartió esta información a través del siguiente tweet:

Donnie Yen posted to his Weibo (it’s like Chinese twitter) that he is “Excited to start his next challenge” and is preparing for a new movie.

Sleeping Dogs is tagged which indicates that filming for the video game adaptation will start soon. pic.twitter.com/9CBjOn4aNC

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 5, 2020