Con increíble TikTok de Spider-Man, adolescente consigue la atención de Disney

No podemos negar que existe muchísimo talento oculto en internet, pero desafortunadamente muchos usuarios pasan desapercibidos. Ese no fue el caso para Julian Brass, un estudiante de 20 años que recientemente publicó un video en su cuenta de TikTok donde lo podemos ver transformarse en varios superhéroes gracias a una impresionante edición.

Brass también compartió este video en Twitter, donde pidió de favor que lo compartieran lo suficiente para atraer la atención de Disney, cosa que sí sucedió:

The world’s gonna know your name!!!

— Robert Iger (@RobertIger) July 3, 2020