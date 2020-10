Parece que Immortals Fenyx Rising tendrá microtransacciones

Immortals Fenyx Rising, uno de los próximos lanzamientos de Ubisoft para este año, luce bastante similar a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero hay una cosa que este juego sí tendrá y que seguramente nunca veremos en la franquicia de Zelda: microtransacciones.

La información es cortesía de la Junta de Clasificación Australiana, que clasificó al título como ‘solo para adultos’. Contiene lo siguiente:

“Temas de fantasía, violencia, interactividad online y compras dentro del juego.”

Esto no es necesariamente una sorpresa, ya que Ubisoft suele llenar sus juegos con microtransacciones y compras dentro del juego todo el tiempo, pero aún así, creo que todos hubiéramos preferido que mejor no las tuviera.

Immortals Fenyx Rising debutará el próximo 3 de diciembre en PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Aquí en Atomix ya tuvimos oportunidad de jugarlo y acá te contamos qué nos pareció.

Via: GoNintendo