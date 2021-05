Parece que Battlefield 6 será revelado esta semana

Estos últimos días han estado llenos de filtraciones, rumores y todo tipo de información relacionada a Battlefield 6. Aparentemente, ya no falta mucho para que EA finalmente revela de forma oficial su existencia, y dicha revelación podría llevarse a cabo esta misma semana.

El grupo de música, 2WEI, reveló vía Twitter que esta semana saldrán dos tráilers de videojuegos con canciones de ellos, y como parte de una filtración la semana pasada, nos enteramos que el tráiler de Battlefield 6 usa una de sus canciones.

Happy Monday! Two new game trailers with our music coming this week.

— 2WEI (@2WEIMUSIC) May 10, 2021