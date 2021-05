Más juegos de Dragon Quest podrían llegar a Game Pass, insinúa Xbox

Actualmente, solo Dragon Quest XI y Dragon Quest Builder 2 son los únicos representantes de la serie de Yuji Horii en Xbox Game Pass. Sin embargo, parece que esto podría cambiar en un futuro.

Recientemente, un usuario comentó que la oferta de Dragon Quest en Xbox Game Pass es demasiado para él. Sin perder un solo momento, la cuenta oficial de este servicio en Twitter respondió con un mensaje que parece indicar la llegada de más juegos de esta serie a la plataforma.

no, that's just the right amount

maybe…it's not enough?

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 5, 2021