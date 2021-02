Otro Avenger se unirá a la serie de The Falcon and the Winter Soldier

Uno de los Avengers ha anunciado su participación en The Falcon and the Winter Soldier, la siguiente serie del MCU para Disney+. Por medio de su participación en el BroBible’s Post-Credit Podcast, Don Cheadle, quien interpreta a War Machine, ha confirmado que tendrá un papel en la próxima aventura de este universo.

Aunque no reveló exactamente cuál será su rol en The Falcon and the Winter Soldier, Cheadle alabó la tarea de los escritores al continuar con la interconectividad de las películas, pero ahora en series para el servicio de streaming. Esto fue lo que comentó:

“Esa es parte de la diversión del MCU, que todos podemos aparecer en las historias de los demás, y hay formas en las que estamos cruzando estas plataformas con estos personajes, en donde sus historias se convierten, a veces, en películas. Y luego estas historias en las películas se convierten en historias en los programas. Es realmente divertido e interesante y, según toda la imaginación, completamente abierto, esto puede ir a cualquier parte. Es genial, no puedo esperar para entrar en la sala con los escritores y descubrir cómo todas esas cosas [conectando Armor Wars al MCU]. Ya sabes, Rhodey aparece en el programa de Winter Soldier y Falcon. Entonces, puede ser mucho”.

Recordemos que Cheadle también protagonizará Armor Wars, otra serie de Disney+ en donde la tecnología de Tony Stark cae en las manos equivocadas. De esta forma, es muy posible The Falcon and the Winter Soldier logre ofrecernos un preámbulo para la siguiente aventura de War Machine.

The Falcon and the Winter Soldier se estrenará en Disney+ el próximo 19 de marzo de 2021.

Vía: BroBible’s Post-Credit Podcast