Ori & The Will of the Wisps corre a 6K en Xbox Series X

Hace un par de semanas te contamos que The Touryst corría a 6K en Xbox Series X, y ahora Moon Studios ha confirmado que la versión next-gen de Ori and the Will of the Wisps también será capaz de correr a esta resolución.

En entrevista para RestEra, Thomas Mahler, director del juego, explicó que el título tiene un “modo” en Xbox Series X que permita alcanzar esta calidad visual, asegurando que “no habrá nada comparable en términos de calidad de imagen por un buen rato.”

“Will of the Wisps en Xbox Series X tiene un modo donde el juego renderiza internamente en resolución 6K y la reescala a 4K. No creo que vaya a haber nada comparable en términos de calidad de imagen por un buen rato.”

Ya se había confirmado que Ori and the Will of the Wisps para Xbox Series X tenía un modo de 4K y 120FPS para todos los televisores compatibles, pero esto definitivamente es otro nivel.

Fuente: ResetEra