¿Ori and the Will of the Wisps llegará a Switch? Moon Studios responde

La llegada de Cuphead y Ori and the Blind Forest a Nintendo Switch fue una sorpresa para muchos. Por un tiempo se pensaba que estos grandes títulos sólo estarían disponibles en Xbox One y PC, pero ahora están disponibles en otra plataforma. Debido a este logro, muchos se han preguntado si Ori and the Will of the Wisps eventualmente lo veremos en la consola híbrida, y los desarrolladores de este juego por fin han hablado al respecto.

Gennadiy Korol, jefe de ingeniería de Moon Studios, fue cuestionado en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit sobre la posible llegada de Ori and the Will of the Wisps a Switch. Aunque no mencionó si esto podría ser una posibilidad, tampoco negó el caso contrario.

“¡Amamos el Switch! Pero ahora mismo no tenemos nada que compartir sobre un port de Ori and the Will of the Wisps. Aunque si alguna vez ocurriera, puedo decir que sería extremadamente difícil hacer que el port funcione a 60 fps, ¡eso es seguro!”

Para Korol, llevar Ori and the Will of the Wisps a Switch sería un reto más técnico, y no tanto de logística entre Microsoft y Nintendo. La primera entrega llegó con un gran desempeño a Nintendo Switch, así que a Moon Studios le gustaría hacer algo similar si es que alguna vez se planea un port de la secuela.

Por su parte, Ori and the Will of the Wisps está actualmente disponible en Xbox One y PC. Hablando de Microsoft, veremos casi 100 demos de juegos en un par de semanas en el Xbox One. De igual forma, aquí te decimos cuáles son las novedades para Game Pass en julio.

Vía: Nintendo Life