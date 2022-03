One Piece alcanza un nuevo hito en ventas

Conforme nos acercamos al final del arco de Wano en One Piece, recientemente se reveló que la obra de Eiichirō Oda ha alcanzado un nuevo hito en ventas a nivel mundial. Esto podría ser una sorpresa para muchos, pero considerando la popularidad y el éxito del manga, quizás varios fans ya veían venir esta información.

De acuerdo con un nuevo reporte, con más de 100 volúmenes en circulación, el manga de One Piece ha superado las 500 millones de unidades vendidas a nivel mundial. Considerando que la popularidad de esta historia solo va en aumento, y aún faltan varios años antes de que la trama llegue a su fin, las posibilidades de que el trabajo de Oda supere la marca de los mil millones es toda una posibilidad.

ONE PIECE has reached 500.000.000 copies in circulation according to Carlsen Manga. https://t.co/gLm2R4V0NM

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 21, 2022