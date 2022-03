One Piece tendrá un nuevo juego de cartas

Con más de mil capítulos bajo su nombre, One Piece es indudablemente uno de los animes más populares de toda la historia. Parece que todavía falta un muy buen rato antes de que la historia de Luffey llegue a su fin, y si eres fan de esta franquicia, entonces te alegrará saber que dentro de poco estará recibiendo un nuevo juego de cartas.

Como parte del 25 aniversario de One Piece, Bandai Namco anunció One Piece Card Game, un juego de cartas que llegará a Japón en julio y al resto del mundo a finales de 2022. A continuación puedes ver su tráiler de revelación.

No se dieron muchos detalles al respecto, excepto que utilizará arte del manga en las cartas y que tenían planeado lanzar múltiples decks de principiantes y expansiones. Los jugadores podrán elegir entre cuatro distintos Decks de Principiantes, cada uno con temática de alguna facción de One Piece, incluidos los Straw Hat Pirates, Worst Generation, Animal Kingdom Pirates, y Seven Warlods of the Sea.

