Konami renueva la propiedad de Boktai

Cuando se reveló que Konami había perdido el dominio de Silent Hill, muchos se decepcionaron al grado de que no creen que la compañía japonesa esté dispuesta a cuidar de su legado. Sin embargo, parece que no será el caso, ya que una de las franquicias olvidadas de Konami ha sido renovada.

Recientemente, se reveló que la propiedad de Boktai, una franquicia que comenzó en el Game Boy Advance y fue producida por Hideo Kojima, ha sido renovada en Japón. ¿Esto significa que veremos un nuevo juego de esta serie? Probablemente no, pero al menos revela que Konami aún no está listo para abandonar por completo su legado en esta industria.

Para aquellos que no lo conozcan, Boktai es una franquicia que tuvo cuatro juegos, tres en GBA y uno en DS. En esta franquicia nuestro objetivo era eliminar vampiros con el poder del sol, similar a Castlevania, pero con toques únicos. Lo interesante, es que el cartucho del primer título, contaba con un panel solar, el cual se cargaba con luz solar real.

Boktai: Lunar Knights, el último juego en serie, llegó al mercado en el 2007. Desde entonces no hemos escuchado algo sobre esta serie, y es probable que esto no cambie. En temas relacionados, Konami seguirá vendiendo NFT. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de Castlevania: The Adventure.

Nota del Editor:

Aunque la idea de revivir una serie clásica de Konami es interesante, esto seguramente no sucederá, especialmente considerando todo lo que ha sucedido con esta compañía en los últimos años. Solo nos queda esperar y ver que sucederá. Tal vez veamos NFT de Boktai en un futuro.

Vía: Go Nintendo