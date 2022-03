Halo Infinite pierde a su director de multiplayer

Tras anunciar que la campaña co-op de Halo Infinite se había vuelto a retrasar, siguen las malas noticias para los fans del juego de 343 Industries. En esta ocasión, se dio a conocer que Andrew Witts, quien era el director del multiplayer dentro del estudio, ha abandonado su puesto.

La noticia fue compartida por Witts mediante sus redes sociales, en donde publicó lo siguiente:

Today was my last day at 343 Industries. It’s been an honor leading the MP design team over these years. Thank you to all @Halo fans for your feedback over the years. We made this game for you.

Going to take some time off to relax and recharge but I’m excited what’s next! pic.twitter.com/3uXaKIP28g

— Andrew Witts (@RevivedAntihero) March 5, 2022