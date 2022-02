A principios de año, Konami dio a conocer que estarían llevando a cabo una subasta de NFTs para celebrar el 35 aniversario de Castlevania. Para sorpresa de muchos, dicha subasta terminó siendo un rotundo éxito, y como consecuencia, la compañía nipona anunció que seguirán vendiendo NFTs para “preservar contenido como arte conmemorativo”.

Como parte del más reciente reporte financiero de la compañía, Konami mencionó que seguirán adelante con la venta de NFTs:

“También estaremos vendiendo Non-Fungible Tokens (NFTs) como parte de nuestros esfuerzos para preservar contenido que ha sido amado por nuestros clientes como arte conmemorativo.”

Konami no especificó exactamente cómo piensan integrar estos NFTs con sus juegos, sin embargo, es un hecho que no tienen intenciones de alejarse de esta prácticamente. Al menos no actualmente.

Actualmente, Konami no ha hecho mucho en el espacio de los videojuegos, y no nos sorprendería que la compañía se apoyara en la nostalgia de sus IPs para el tema de los NFTs. Así que seguramente en un futuro podrás comprar estos tokens digitales de franquicias como Metal Gear Solid, Silent Hill, Castlevania, Contra, y más.

Nota del editor: Seguramente que si la subasta de Castlevania no hubiese resultado tan exitosa, Konami lo hubiera pensado dos veces antes de meterse a este mercado. Tal vez en un futuro, cuando el tema de los NFTs se haya apagado un poco, Konami recapacite.

Via: Konami